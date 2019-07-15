Сергей Жадан рассказал про наихудший сценарий президентства Зеленского

Сергей Жадан: Зеленский не понимает, куда попал и что надо делать. Это может фатально завершиться для всех нас. Худший сценарий - попытка демонтажа независимости. Фото: Тарас Подолян

Наивно надеяться, что с улицы придет человек с добрыми намерениями и остановит боевые действия.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит писатель Сергей Жадан.

"Когда Зеленский шел на выборы, он не знал, как закончить войну. Нормально, когда люди хотят мира. Но они покупаются на популистские лозунги.

Создается впечатление, что человек не на своем месте. Не понимает, куда попал и что надо делать. Это может фатально завершиться для всех нас. Худший сценарий - попытка демонтажа независимости. 2013 Майдан смог это остановить ценой сотен жизней. Не хочется, чтобы к этому снова дошло. Но стоит быть готовыми к любому варианту развития событий", - считает писатель.

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Главное достижение последних лет - это сохранение периметра независимости, говорит он.

"То, что россияне не оккупировали, скажем, Днепр или Харьков. Следует вспомнить, что было в марте 2014-го. За 5 лет мы немного расслабились. Для нас недостаточно реформ, мало проложенных дорог, открытых предприятий. Это кажется предательством. У нас короткая общественная память. Наше информационное поле принадлежит не нам. В последние годы с украинцами активно работала вражеская пропаганда. Часть политиков, олигархов даже пятой колонной не назовешь, это откровенные пособники агрессора", - добавляет Сергей Жадан.

Полное интервью с Сергеем Жаданом читайте в журнале "Країна" от 18 июня.