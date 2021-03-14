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понедельник, 15 марта 2021 09:46

Середина марта: кого ждут романтические приключения и успех

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Середина марта: кого ждут романтические приключения и успех
Гармоничная атмосфера в семье будет зависеть от вас. Удивите любимых романтическим ужином или подарками. Фото: pixabay.com

15 марта станет одним из самых напряженных дней недели. Чтобы чувствовать себя счастливым, заручитесь поддержкой самых дорогих людей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Придется все время корректировать свои планы, - говорит астролог. - Операции купли-продажи не принесут ожидаемых заработков. Дополнительных взносов потребует дом. Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы. Успех вернется к Овнам и Тельцам. Романтические приключения ждут Стрельцов и Рыб. Гармоничная атмосфера в семье будет зависеть от вас. Удивите любимых романтическим ужином или подарками".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Время избавиться от обременительных отношений. Не жалейте об утраченном. Отправляйтесь в путешествие с компанией. Общий бюджет поможет пережить путешествие с наименьшими затратами. Легко будет забеременеть.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Возможны конфликты из-за эгоизма. Желания затмят людям разум. Не бойтесь изменений и не позволяйте другим манипулировать вами.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Уделите внимание любимым и детям. Улучшите фигуру, если избавитесь от привычки подъедать в течение дня.

Рак (22 июня - 22 июля)

Признаваться в любви лучше во вторник. Хватит забивать голову сплетнями. Сосредоточьтесь на учебе.

Лев (23 июля - 23 августа)

У вас будет достаточно причин для радикальных изменений. Хорошо подумайте, чего хотите. Воплощать планы лучше в пятницу. Например, переезжать и менять место работы.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Избегайте депрессии. Представители противоположного пола будут восхищаться вами. Не давайте им напрасных надежд, если нет серьезных намерений.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Путешествие с любимыми завершится серьезными изменениями в жизни. Отношения будут держаться на вашей инициативе. Во вторник легко будет забеременеть. Ждите пополнения в семье.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не пытайтесь удержать любимых. Хватит страдать и требовать внимания. Настроение поднимет поход по магазинам.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Будут беспокоить неприятные предчувствия. Многим придется изменить планы. Ограничьте общение с людьми, которые создают вам проблемы.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Любимые много делают, чтобы вы чувствовали себя довольными. Возможно, придется заниматься распределением наследства. Загруженность на работе помешает исполнению семейных обязанностей.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Все, что происходит, - к лучшему. Не огорчайтесь, если не успели на поезд или автобус. Радуйтесь, если из вашей жизни уходят ненадежные партнеры.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Поймете, почему отношения в семье не клеятся. Рядом будут люди, которые помогут наладить ситуацию.

Неделя с 15 по 21 марта удивит и взбодрит многих. Астролог рассказала, кого ждут новая работа и высокие заработки.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
15
марта

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