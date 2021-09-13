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понедельник, 13 сентября 2021 12:46

"Сердце не выдерживает" - волонтеру на протезирование аортального клапана нужна помощь

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Автор: Фото предоставлено Александром Василенко
  51-летний Александр Василенко из Черкасс нуждается в протезировании аортального клапана. На операцию и лечение нужно около 100 тыс.грн.
51-летний Александр Василенко из Черкасс нуждается в протезировании аортального клапана. На операцию и лечение нужно около 100 тыс.грн.

51-летний Александр Василенко из Черкасс нуждается в протезировании аортального клапана. На операцию и лечение нужно около 100 тыс. грн.

"Я о пороке сердца узнал в 2017 году в госпитале. Для меня это было как снег на голову. Тогда сказали, что мне нужно беречься. С весны начало беспокоить удушье. Пройду метров 50 и останавливаюсь. Кардиолог сказал, нужна операция. 24 августа я шел с атошниками к памятнику героям АТО. Почувствовал себя плохо. Скорая помощь доставила меня в кардиоцентр. После обследования сказали, что нужна операция по протезированию аортального клапана. Чем быстрее, тем лучше. На операцию и лечение нужно около 100 тысяч гривен", - рассказал Gazeta.ua Александр Василенко.

Более шести лет является одним из координаторов общественной волонтерской инициативы "Наш батальон". Имеет отличия Президента Украины.

"Я бывший военный. В АТО не взяли по состоянию здоровья. Тогда пошел в волонтеры. Сначала готовил сухие пайки. Когда за это взялось государство, начал собирать средства на помощь, искал основу и ткань для маскировочных сетей. Научился сам плести, учил других. Мы помогаем не только военным, но и тем, кто в этом нуждается", - говорит волонтер.

"В нашей большой волонтерской семье нуждается в помощи дядя Саша. Это искренний и бескорыстный человек. За годы войны его сердце не выдерживает нагрузок. Прошу всех неравнодушных людей о посильной помощи ему на лечение и операцию", - написала в Facebook волонтер из Киева Оксана Марьянчук.

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Реквизиты для помощи:
карточка Сбербанка: 5167 8032 5718 8156 или счет-UA933545070000026206500776231 (Василенко Александр Анатольевич).
Карточка Приватбанка: 5457 0822 2802 8259 или счет-UA183052990000026203907413040 (Василенко Александр Анатольевич).

Автор: Любовь Стрилецкая
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