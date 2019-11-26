Сенцову вручили премию Сахарова

Украинскому режиссеру Олегу Сенцову вручили премию имени Сахарова в Европейском парламенте.

Церемония награждения состоится в зале заседаний ЕП во французском Страсбурге.

Сначала Сенцов выступил с речью перед евродепутатами. Затем президент Европарламента Давид Сассоли передал ему награду.

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Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в 4 областях, в частности - в области защиты прав человека и его основных свобод.

Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова в 2018 году. Тогда Россия удерживала его в заключении. Награду вместо него получили его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.