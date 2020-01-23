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четверг, 23 января 2020 09:32

Сенцов в Давосе выступил на украинском: Путин нас не победит никогда

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Сенцов в Давосе выступил на украинском: Путин нас не победит никогда
Сенцов впервые выступил на украинском на публичном мероприятии. Фото: @RomanKravets

Украинский режиссер Олег Сенцов убежден, что Украина сможет остановить российскую агрессию.

Об этом он сказал во время "украинского завтрака" в швейцарском Давосе. Там режиссер впервые выступил на украинском языке.

"Мой украинский не совершенен, но надо когда-то начинать. Почему бы не сегодня", - сказал Сенцов.

"Украина сейчас тоже не совершенна. Мы имеем большие проблемы постсоветского государства. Это коррупция на всех уровнях, старое госуправление, бедный народ. Но наш выбор - старание вступить в Европейский Союз, жить на европейском уровне - сделан 6 лет назад. С этого пути мы уже не свернем. В этом вы должны быть уверенными...

6 лет мы боремся с нашим врагом - с Путиным, с российской агрессией. За 6 лет мы не сдались. Он нас не победит никогда. Если мы смогли сделать это, то сделаем и другое. Мы сделаем наши реформы, станем той страной, которой хотим быть", - выступил он.

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Олег Сенцов родился в Крыму. В 2014-м российские оккупанты задержали его по обвинению в подготовке терактов, приговорили к 20 годам тюрьмы. Через 5 лет в рамках обмена заключенными между Украиной и РФ Сенцов вернулся домой. Сейчас режиссер проживает в Киеве. Недавно перевез в столицу свою маму и сына.

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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