Сенцов в Давосе выступил на украинском: Путин нас не победит никогда

Сенцов впервые выступил на украинском на публичном мероприятии. Фото: @RomanKravets

Украинский режиссер Олег Сенцов убежден, что Украина сможет остановить российскую агрессию.

Об этом он сказал во время "украинского завтрака" в швейцарском Давосе. Там режиссер впервые выступил на украинском языке.

"Мой украинский не совершенен, но надо когда-то начинать. Почему бы не сегодня", - сказал Сенцов.

"Украина сейчас тоже не совершенна. Мы имеем большие проблемы постсоветского государства. Это коррупция на всех уровнях, старое госуправление, бедный народ. Но наш выбор - старание вступить в Европейский Союз, жить на европейском уровне - сделан 6 лет назад. С этого пути мы уже не свернем. В этом вы должны быть уверенными...

6 лет мы боремся с нашим врагом - с Путиным, с российской агрессией. За 6 лет мы не сдались. Он нас не победит никогда. Если мы смогли сделать это, то сделаем и другое. Мы сделаем наши реформы, станем той страной, которой хотим быть", - выступил он.

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Олег Сенцов родился в Крыму. В 2014-м российские оккупанты задержали его по обвинению в подготовке терактов, приговорили к 20 годам тюрьмы. Через 5 лет в рамках обмена заключенными между Украиной и РФ Сенцов вернулся домой. Сейчас режиссер проживает в Киеве. Недавно перевез в столицу свою маму и сына.