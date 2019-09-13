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пятница, 13 сентября 2019 16:49

Сенцов рассказал, почему пришел на форум YES

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Сенцов рассказал, почему пришел на форум YES
Режиссер говорил на форуме о пленных. Фото: Facebook

Режиссер Олег Сенцов рассказал о своем участии в ежегодном международном форуме "Ялтинская европейская стратегия YES-2019".

"С хорошими ребятами на YES. Предвидя вопрос о том, что я здесь делаю и зачем пришел, отвечаю. У меня была возможность публично сказать о наших пленных и я сделал это. Я всегда делал только то, что считаю нужным, и собираюсь делать так же в дальнейшем. Всем спасибо", - написал он в Facebook.

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13 сентября Сенцов выступил на форуме. Рассказал о своей борьбе за украинский флаг в тюрьме и напомнил о необходимости освобождения всех пленников Кремля.

Освобожденный из российского плена Олег Сенцов призвал президента Владимира Зеленского быстрее вернуть домой всех политзаключенных. Открывая форум YES, он вручил главе государства банка, в которой в заключении держал чай.

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