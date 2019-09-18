Сенцов рассказал о голодовке в российской тюрьме

Сенцов готовился ко второй голодовке. Фото: News

Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов рассказал, как восстанавливался после протестной голодовки.

"Прошел год, я активно восстанавливался, питался, занимался спортом. Мне дали возможность заниматься спортом, чтобы сидел спокойно", - отметил он в интервью НВ.

Сенцов добавил, что готовился ко второй голодовке.

"Я готовился ко второй голодовке. Потому что понимал, что если ничего не произойдет после выборов президента, если снова ситуация зайдет в тупик, я буду голодать. Я понимал, что второе голодание уже не привлечет столько внимания, как прежде, но выхода не было ", - рассказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые после освобождения Сенцов посетил театр

Сенцов отметил, что не начал голодовку только потому, что начались определенные сдвиги и появилась надежда на освобождение.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украины и России гражданами в формате "35 на 35". Среди прочих, на родину вернулся режиссер Олег Сенцов, которого Россия удерживала в заключении более 5 лет. Его задержали сотрудники ФСБ России 10 мая 2014 у подъезда его дома в Симферополе. Силовики привезли его в отделение бывшего СБУ с мешком на голове, били, душили, допрашивали около четырех часов.