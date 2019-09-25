Сенцов прилетел в Германию

Сенцов приехал в Берлин. Фото: wz.lviv.ua

В Германию приехал украинский режиссер, которого освободили с российского заключения, Олег Сенцов.

"Только что встретили Олега Сенцова в аэропорту Берлина!" - сообщил посол Украины в Берлине в Twitter.

"Символично, что свой первый после освобождения визит наш герой совершает именно в Германию" - написал дипломат.

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Сенцов встретится с депутатами Бундестага, журналистами и "теми, кто боролся за его освобождение от российского ГУЛАГа".

Европарламент направил Олегу Сенцову приглашение на вручение премии имени Сахарова. Состояться оно должно во время пленарного заседания Парламента в конце октября.