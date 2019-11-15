Сенцов получил премию имени Магнитского

Сенцов получил премию через год после присуждения. Фото: Facebook

Режиссер Олег Сенцов получил в Лондоне премию имени Сергея Магнитского.

Премию присудили ему еще год назад, когда Сенцов тогда был в российской тюрьме. Фото с вручения режиссер опубликовал в Facebook.

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"Благодаря Магнитскому российская система не стала мягче, но теперь они боятся убивать людей. Возможно благодаря Сергею я и остался жив. Имею большую честь быть сегодня здесь. Эту премию вручают журналистам, активистам, всем, кто борется за права людей. Внимание всего мира сегодня должно быть приковано к невинным, которые прямо сейчас сидят в российских тюрьмах", - опубликовал речь Сенцова в Facebook городской глава Львова Андрей Садовый.

Бывший политзаключенный Олег Сенцов 26 ноября получил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. Эту награду Сенцов присудили в 2018 году, но тогда он не получил ее, потому что был в российской тюрьме. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.