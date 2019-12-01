Сенцов официально стал почетным гражданином Парижа. Фото: Соцсети

Бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил документы о почетном гражданстве Парижа.

Перед церемонией прошла короткая встреча мэра Парижа Анн Идальго с Сенцовым "за закрытыми дверями", пишет "Новая газета".

Сама церемония была очень простой: режиссеру вручили сертификат о "почетном гражданстве" - лист формата A4 в рамке.

Выступление Сенцова не было предусмотрено в программе.

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24 сентября 2018 городской совет Парижа проголосовал за присвоение украинскому режиссеру Олегу Сенцов звание почетного гражданина французской столицы.