Сенцов показал единственное фото, которое ему удалось сделать в тюрьме

Режиссер Олег Сенцов показал фото из тюрьмы.

Снимок он переслал родным накануне 2016 года. Это единственное фото, которое режиссеру удалось сделать в плену, написал Сенцов в Facebook.

"Постскриптум о банке. Заключенным не разрешаются, ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют. Но я в подобных местах бывал крайне редко, только проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не думал", - сообщил он.

Сенцов коротко связывался с родными, чтобы сообщить, куда его везут.

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"Эта фотография единственная, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней накануне нового 2016 года", - написал он.

7 сентября из русского плена спасли 11 украинских политзаключенных. Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Евгения Панова, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клих, Артура Панова, Романа Сущенко, Эдема Бекирова и Алексея Сизоновича. Освободили также 24 украинских моряков.