Сенцов не захотел идти на вечеринку в ресторан "Москва"

Олег Сенцов более 4 лет был заключен в России. Фото: Facebook

Бывший политзаключенный и режиссер Олег Сенцов прокомментировал 32-ю церемонию вручения премии Европейской киноакадемии в Берлине. По мероприятию он высказал несколько замечаний.

"Когда меня позвали на сцену и все эти легенды кино встали и начали хлопать, то это был очень удивительный момент. Правда, мне почему-то не дали выступить: либо опасаясь моего неидеального английского, либо политических тем, без которых я бы не обошелся", - написал Сенцов.

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После официальной части участников мероприятия пригласили на вечеринку в ресторан "Москва".

"Конечно, я туда не пошел - мы устроили свое, отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять, что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы, и это многое объясняет, ведь по ним не стреляют из минометов", - пояснил режиссер.

Недавно Олег Сенцов вручили премию имени Сахарова в Европейском парламенте. Церемония награждения состоялась в зале заседаний ЕП во французском Страсбурге.