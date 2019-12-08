Сенцов не захотел идти на вечеринку в ресторан "Москва"

 
Ексклюзивы
1/5
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 333
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 207
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4302
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8352
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19971
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6633
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3187
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1206
Фото
Все фото
6
14
28
9
6
&quot;Красные линии для Зе&quot;: На Майдане собрались на всеукраинское вече
"Красные линии для Зе": На Майдане собрались на всеукраинское вече
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Как гражданские провели день в бригаде десантников
Как гражданские провели день в бригаде десантников
Опубликовали ужасные фото детской больницы
Опубликовали ужасные фото детской больницы
Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере
Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере
Видео
Все видео
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
Высшие полицейские чины Киева фигурируют в деле о фальсификации доказательств
Высшие полицейские чины Киева фигурируют в деле о фальсификации доказательств
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
Опрос показал, которая рождественская мелодия больше всего надоедает
Опрос показал, которая рождественская мелодия больше всего надоедает
На польском ТВ будут призывать посетить Украину
На польском ТВ будут призывать посетить Украину
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8352
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2394
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2538
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6633
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 1026
Колонка
Світлана Корженко
Світлана Корженко
08 декабря 2019
Просмотров: 27
Совість мучитиме
– Буду звільнятися. Коли влаштовувався на роботу, обіцяли платити 12 тисяч. Спочатку так і було. Але вже три місяці отримую 8, – ...
воскресенье, 08 декабря 2019 17:27

Сенцов не захотел идти на вечеринку в ресторан "Москва"

  Комментировать
Сенцов не захотел идти на вечеринку в ресторан &quot;Москва&quot;
Олег Сенцов более 4 лет был заключен в России. Фото: Facebook

Бывший политзаключенный и режиссер Олег Сенцов прокомментировал 32-ю церемонию вручения премии Европейской киноакадемии в Берлине. По мероприятию он высказал несколько замечаний.

"Когда меня позвали на сцену и все эти легенды кино встали и начали хлопать, то это был очень удивительный момент. Правда, мне почему-то не дали выступить: либо опасаясь моего неидеального английского, либо политических тем, без которых я бы не обошелся", - написал Сенцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенцов получил документы о почетном гражданстве Парижа

После официальной части участников мероприятия пригласили на вечеринку в ресторан "Москва".

"Конечно, я туда не пошел - мы устроили свое, отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять, что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы, и это многое объясняет, ведь по ним не стреляют из минометов", - пояснил режиссер.

Недавно Олег Сенцов вручили премию имени Сахарова в Европейском парламенте. Церемония награждения состоялась в зале заседаний ЕП во французском Страсбурге.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сенцов не захотел идти на вечеринку в ресторан "Москва"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
декабря

Ломаченко легко выиграл первый объединительный бой

Полиция не пускала добровольцев тушить огонь

Самое читаемое
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм Просмотров: 47467
Фотограф журнала Playboy: &quot;Мне было многое доступно&quot;
Фотограф журнала Playboy: "Мне было многое доступно"
30
 Просмотров: 32428
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
14
 Просмотров: 22896
Убили за украинский украинский язык, а в суде требовали переводчика на русский – в Бахмуте произошло резонансное убийство
Убили за украинский украинский язык, а в суде требовали переводчика на русский – в Бахмуте произошло резонансное убийство 2 Просмотров: 14922
Доллар может подешеветь
Доллар может подешеветь Просмотров: 13185
Общество
Боевики трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе
Боевики трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе
К акции "Красные линии" присоединились Львов и Запорожье
К акции "Красные линии" присоединились Львов и Запорожье Просмотров: 450
"Пожарная проверка была 5 лет назад" - Гончарук о сгоревшем одесском колледже
"Пожарная проверка была 5 лет назад" - Гончарук о сгоревшем одесском колледже Просмотров: 342
У Зеленского посоветовали не ждать быстрого окончания войны
У Зеленского посоветовали не ждать быстрого окончания войны 1 Просмотров: 702
Гороскоп для Раков на 2020 год: астролог назвала месяца абсолютного везения
Гороскоп для Раков на 2020 год: астролог назвала месяца абсолютного везения
 Просмотров: 1179
Больше всего комментируют
3
Спасибо, что не выбросили на улицу – Филарет
2
Зеленский: Буду смотреть в глаза Путину и спрашивать с него
2
Вакарчук назвал единственного друга Зеленского на переговорах в Париже
2
Убили за украинский украинский язык, а в суде требовали переводчика на русский – в Бахмуте произошло резонансное убийство
2
Выборы на Донбассе должны состояться осенью – Зеленский
Голосов: 47392
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua