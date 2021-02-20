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суббота, 20 февраля 2021 07:59

Семей без велосипедов здесь не существует-Украинка о жизни в Нидерландах
6

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Юлия говорит, что при смене страны нужен год на адаптацию
Фото: malulka
Юлия говорит, что при смене страны нужен год на адаптацию
Юлия говорит, что при смене страны нужен год на адаптацию
Юлия говорит, что при смене страны нужен год на адаптацию
Юлия говорит, что при смене страны нужен год на адаптацию

Украинка Юлия вместе с мужем и двумя дочерьми год назад переехала в Нидерладский город Амстелвейн. Мужчина работает юристом в банковской сфере.

"Это наша вторая страна в эмиграции в Нидерланды мы прожили 5 лет в Словакии. Адаптация к новой стране продлится еще года два. Ментальность каждой отдельной нации это обширная наука. Но, уже минимальная зона комфорта создана, для каждого человека это привычные вещи: где жить и как за это платить, какие продукты и где покупать, садик школа и дополнительные кружки для детей, врачи, парикмахеры, манікьюрщиця найдены. Уже и по-троху обрастаем приятелями и друзьями. Все эти обыденные вещи пока настроишь в чужой стране, конечно, будешь находиться в хроническом стрессе - первый год, как на меня, самый тяжелый, и искренне радуюсь, что этот период мы уже прожили", - говорит Юлия.

Нидерланды радушно принимают экспатов и создают для них комфортные условия. Например - скидка на налог от дохода на 5 лет. Местные прекрасно говорят на английском, рады подсказать, помочь, у мэрии есть разные программы для приезжих, курсы по изучению языка с волонтерами.

"Что сразу нас удивило, когда начали изучать Нидерланды? Насколько эта нация активно ведет свою жизнь несмотря на дождь. Мокрота-характерный признак страны тюльпанов. Все от старого до малого в любую погоду на велосипеде, даже, если пешком можно добраться до магазина за 10 минут. Кажется, семей без велосипедов не существует. Также, удивляемся как открыто они живут - без заборов, без гардин, тесно с соседями стена в стену и не отгораживаются. Сплоченность, мне кажется, их основное преимущество и сила", - говорит Юлия.

Наибольшее восхищение у украинки вызывает сочетание природы и инноваций. Автоматизация всех процессов и в то же время, лебеди, цапли, зайцы и олени за углом столетнего дома, усеянный солнечными батареями.

"Местный язык сложен в изучении, но его обязательно нужно овладеть. Все дети иностранцев ходят в начале в языковую школу, которая мягко погружает их в Нидерландскую, и только когда учительница дает "добро" ребенок переходит в обычную школу. Языковая школа стоит около 20 евро в месяц, это почти бесплатно. Все школы, также бесплатные, а вот садики обходятся родителям в копеечку - за месяц придется выложить около 1000 евро", - Говорит Украина.

Анна Демина с мужем и дочерью шестой год живут во Вроцлаве. Аня занимается программированием, а в свободное время пишет книжки для детей. Говорит жить здесь комфортнее, чем в Киеве. Город более удобен по транспортному сообщению. Чистые подъезды и улицы.

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20
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