Семей без велосипедов здесь не существует-Украинка о жизни в Нидерландах

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Украинка Юлия вместе с мужем и двумя дочерьми год назад переехала в Нидерладский город Амстелвейн. Мужчина работает юристом в банковской сфере.

"Это наша вторая страна в эмиграции в Нидерланды мы прожили 5 лет в Словакии. Адаптация к новой стране продлится еще года два. Ментальность каждой отдельной нации это обширная наука. Но, уже минимальная зона комфорта создана, для каждого человека это привычные вещи: где жить и как за это платить, какие продукты и где покупать, садик школа и дополнительные кружки для детей, врачи, парикмахеры, манікьюрщиця найдены. Уже и по-троху обрастаем приятелями и друзьями. Все эти обыденные вещи пока настроишь в чужой стране, конечно, будешь находиться в хроническом стрессе - первый год, как на меня, самый тяжелый, и искренне радуюсь, что этот период мы уже прожили", - говорит Юлия.

Нидерланды радушно принимают экспатов и создают для них комфортные условия. Например - скидка на налог от дохода на 5 лет. Местные прекрасно говорят на английском, рады подсказать, помочь, у мэрии есть разные программы для приезжих, курсы по изучению языка с волонтерами.

"Что сразу нас удивило, когда начали изучать Нидерланды? Насколько эта нация активно ведет свою жизнь несмотря на дождь. Мокрота-характерный признак страны тюльпанов. Все от старого до малого в любую погоду на велосипеде, даже, если пешком можно добраться до магазина за 10 минут. Кажется, семей без велосипедов не существует. Также, удивляемся как открыто они живут - без заборов, без гардин, тесно с соседями стена в стену и не отгораживаются. Сплоченность, мне кажется, их основное преимущество и сила", - говорит Юлия.

Наибольшее восхищение у украинки вызывает сочетание природы и инноваций. Автоматизация всех процессов и в то же время, лебеди, цапли, зайцы и олени за углом столетнего дома, усеянный солнечными батареями.

"Местный язык сложен в изучении, но его обязательно нужно овладеть. Все дети иностранцев ходят в начале в языковую школу, которая мягко погружает их в Нидерландскую, и только когда учительница дает "добро" ребенок переходит в обычную школу. Языковая школа стоит около 20 евро в месяц, это почти бесплатно. Все школы, также бесплатные, а вот садики обходятся родителям в копеечку - за месяц придется выложить около 1000 евро", - Говорит Украина.

Анна Демина с мужем и дочерью шестой год живут во Вроцлаве. Аня занимается программированием, а в свободное время пишет книжки для детей. Говорит жить здесь комфортнее, чем в Киеве. Город более удобен по транспортному сообщению. Чистые подъезды и улицы.