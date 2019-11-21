Семь человек отравились после посещения кафе

В Луцке люди отравились в кафе. Фото: glavcom.ua

В Луцке семь человек отравились в местном кафе.

"Предварительно полицейские установили, что пострадавшие в субботу, 16 ноября, отмечали День студента в кафе одного из торгово-развлекательных центров в Луцке. По состоянию на 20 ноября на стационарном лечении в областной инфекционной больнице находилось шестеро посетителей в возрасте от 18 до 20 лет, а также 34-летняя кухарка заведения. Как сообщают медики, угрозы жизни пострадавших нет", - об этом в четверг, 20 ноября, сообщает пресс-служба Нацполиции в Волынской области.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Виновным грозит наказание в виде штрафа в размере до 1,7 тыс. грн, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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На Львовщине после свадьбы произошло массовое отравление. Все пострадавшие праздновали свадьбу в ресторане "Кривое озеро" в Новояворовске.