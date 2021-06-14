Село покрыло ледяными сугробами

На Кировоградщине намело ледяных сугробов. Фото: pixabay.com

В Голованевском районе Кировоградской области выпало огромное количество града. В результате образовались настоящие сугробы изо льда.

Соответствующее видео опубликовали в Facebook-сообществе "Тракторист Фермер".

"Большие Трояны. Это все град, кучи града. Просто ужас. Я не знаю, сколько длилась эта непогода, но ущерба она наделала", - комментирует мужчина на видео.

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По данным ДСНС, в результате непогоды в области пропала электроэнергия в трех населенных пунктах.

Украина накрыли дожди с грозами. Ливни больше всего затопили Днепр, Харьков и Черновцы. Из-за непогоды пострадали дома и дороги. В некоторых городах выпал огромный град. В Днепре видели смерч, районами города прошел сильный ливень с грозами. Из-за дождей, которые продолжаются более 10 дней, там затопило дворы и дома. Ливень с градом в Черновцах изувечил автомобили. Молния попала в городскую больницу и разрушила крышу, повредив технику. В Харькове также прошел дождь с градом размером с перепелиное яйцо.