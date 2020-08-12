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среда, 12 августа 2020 19:38

Секретарь СНБО назвал два приоритета развития военной промышленности

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Секретарь СНБО назвал два приоритета развития военной промышленности
Мы находимся в состоянии первой биологической мировой войны - Данилов. Фото: Reuters

Развитие технологий в мире ведет к тому, что даже ядерное оружие не будет в ближайшие годы иметь такое влияние, который является на сегодняшний день - ведь будут совсем другие виды оружия.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время круглого стола в среду.

"Мы все сейчас находимся в состоянии первой биологической мировой войны. Мы не можем сказать, откуда она началась и кто ее начал, все это, но мы видим сегодня эти последствия. Сегодня нет ни одной страны, которой бы не коснулась эта война, все от нее страдают, никто еще не понимает, какие будут последствия этой войны ... сегодня кибербезопасность, биологическая безопасность, очень много таких вызовов, которые есть в мире сегодня. Даже ядерное оружие не будет ближайшие пять, семь, десять, двадцать лет иметь такой влияние, которое есть сегодня. Будут совсем другие виды оружия, о которых мы сегодня даже не можем догадываться. Потому что наука развивается бешеными темпами ", - отметил Данилов.

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По его словам, сегодня огромные возможности получить большое количество различной информации открываются не без помощи интернета.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что внутри Украины происходит мощная информационная российская агрессия.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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