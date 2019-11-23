Сегодня в некоторых регионах столбики термометра опустятся до -14

Сегодня в Украине похолодает. Фото: РБК

В воскресенье, 24 ноября, в Украине будет без осадков, лишь на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах небольшие осадки.

Температура ночью составит 6-11 градусов мороза, на востоке до 14 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В западных областях и на побережье морей ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла. На Закарпатье ночью около нуля, днем 8-13 градусов тепла, говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в восточных, Херсонской и Запорожской областях местами порывы 15-20 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После морозов в Украину вернется тепло

Синоптики прогнозируют потепление с 28 ноября.