Погода на выходные: когда ожидать потепления

На выходные будет холодно и ветрено.

Погода в Украине в субботу, 23 ноября, будет холодной, ветреной, осадки маловероятны. В некоторых регионах температура воздуха опустится до -3 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Будет дуть сильный, до штормовых порывов, ветер.

Утром по всей территории Украины ожидают минусовую температуру – местами столбики термометров опустятся до -5 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Днем синоптики прогнозируют от -3 градусов мороза до 3 градусов тепла, ночью -3-9 градусов. Днем в западных областях будет +1+5 градусов. На Закарпатье и на юге Крыма – до 10 градусов выше нуля.

Сильный ветер, вплоть до штормовых порывов, будет в западных и восточных областях, а также в Приазовье.

Осадки – маловероятны. Лишь на западе есть вероятность местами небольшого, то снега, то дождя.

Водителям в западных областях рекомендуют быть осторожными на дороге. Осадки и низкая температура будут способствовать гололедице.

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В Киеве 23-24 ноября осадков не ожидается, ветер уже не будет штормовым, но все же порывистым. В ночные часы - мороз, -4-10 градусов. Днем в столице ожидается от 2 мороза до 2 тепла.

Синоптики прогнозируют потепление с 28 ноября, а с ним и увеличение осадков.

"23 ноября, в годовщину Голодомора, Солнце заходит в 16 часов 4 минуты, как раз, когда будут зажигать свечи памяти", - написала Диденко. - "Будет холодно, в Киеве до 3-4 градусов мороза да еще и с порывистым ветром. Оденьтесь потеплее, вспомните тех, кто тогда так страшно пошел за горизонт вместе с солнцем, не дождавшись ясных дней ..."

В Одессе из-за сильного ветра с якоря сорвался сухогруз "Делфи" под флагом Молдовы. Судно село на мель на расстоянии километра от берега. Люди на борту отказались от эвакуации.