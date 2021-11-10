Сегодня в церкви чтят мученицу, казненную за веру во Христа

11 ноября в церкви чествуют христианскую преподобномученицу Анастасию Римскую.

Gazeta.ua предлагает подробнее узнать о ее жизнь.

Автор: facebook/smk.sobor.zt Анастасию мучили за веру в Иисуса Христа

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Анастасия осиротела в 3 года. Воспитывалась в женской христианской общине в окрестностях Рима под наставничеством Софии.

В 21 год ее привели к градоначальнику Пробу, перед которым она открыто признала свою веру в Иисуса Христа. Тем самым она отвергла требование поклониться языческим богам и выбрать себе знатного мужа. Проб выставил ее голой перед народом, но Анастасия принялась обличать градоначальника, и он ее отдал на пытки.

Анастасию привязали к четырем столбам вниз лицом. Под ней разожгли огонь со смолой и мучили ее огнем и зловонным дымом, а по спине били палками. Дальше мучитель приказал вырвать у нее из пальцев ногти, отсечь ее руки и ноги и выбить все зубы.

Несмотря на эти мучения, Анастасия не прекращала исповедовать Христа и разоблачать Пробу. Во время этих пыток христианин Кирилл дал Анастасии воды, за что был казнен. После длительных мучений праздника обезглавили, а тело бросили без погребения на еду зверям. Однако тело обнаружили. Его похоронила наставница Анастасия София с другими местными христианами.

11 ноября в народе отмечают праздник Анастасии Овечницы и Авраамия Овчара. В этот день овцеводов угощали гостинцами, желали им крепкого здоровья и долгой жизни.