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суббота, 29 января 2022 06:30

Сегодня узнаем, какая погода будет летом

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Сегодня узнаем, какая погода будет летом
Сегодня по погоде можно определить, когда придут морозы. Фото: pixabay.com

Сегодня православная церковь чтит честные вериги апостола Петра. Веригами называют цепи и наручники, которыми сковывали людей.

В народе этот день называют Петра Вериги, Петров день и Петр Полукорм - селяни должны еще ползимы кормить скот зимним кормом.

Предки 29 января заготавливали дерево и расчищали лесные участки. Там потом высевали зерновые культуры.

"Лес вырубить можно только зимой, когда дерево еще спит", – говорили в народе. Веровали, что рубить дерево, когда по нему течет сок, это большой грех.

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Сегодня нельзя биться, стирать и брать в руки острые предметы. Также до заката следует быть всегда в работе.

Народные приметы:

- На дворе метель - лето будет дождливым.

- Дует северный ветер - придут похолодания и морозы.

- Морозный день - лето будет жарким и засушливым.

- Красный закат - к морозу и солнечной погоде.

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Максим, Петр, Иоанн и Георгий. В этот день следует провести трапезу дома в тихой атмосфере.

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Дата
29
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