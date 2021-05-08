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суббота, 08 мая 2021 12:49

Сегодня Украина защищает демократическую Европу - МИД

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Сегодня Украина защищает демократическую Европу - МИД
МИД напомнил о жертвах Украины во Второй мировой войне. Фото: Upmp.news

В Министерстве иностранных дел Украины ко Дню памяти и примирения напомнили, что сегодня Украина приходится защищать не только свои территории, но и всю демократическую Европу, которая появилась на руинах Второй мировой войны.

Во время Второй мировой свыше 8 млн украинцев убили, замучили или заморили голодом, напомнили в МИД.

"Наши соотечественники были на передовой - с самого начала до окончательной победы. Это история о разрушении, смерти и дезинформации - большой лжи, что разжигает вражду, уничтожает и убивает", - указали в министерстве.

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"На протяжении многих десятилетий мы надеялись, что война больше никогда не придет на украинскую землю. Но в 2014 году Россия начала военную агрессию против Украины и оккупировала часть нашей территории. Сегодня Украина защищает не только саму себя, но и всю демократическую Европу. Ту Европу, которая появилась на руинах Второй мировой войны и объединенная главной идеей "никогда снова", - говорится в заявлении МИД.

Большинство украинцев (41%) считает, что Украина должна чтить обе даты: День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая.

Также 31% опрошенных считает, что Украина должна чтить только День победы, а почти 9% поддерживают идею только Дня памяти и примирения. 10% опрошенных безразлично.

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Дата
08
мая

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