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воскресенье, 02 мая 2021 05:00

Сегодня Пасха. Это самый большой церковный праздник года

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Сегодня Пасха. Это самый большой церковный праздник года
В народе говорят: "На Пасху птица гнезда не вьет". Фото: unsplash.com

2 мая православная церковь отмечает один из самых важных праздников для христиан - Воскресение Христово. Этот праздник также називают Пасха.

Начинается праздник в полночь, когда на всенощний службе в храме объявляют, что Христос воскрес. Служба длится несколько часов и завершается на рассвете.

Тогда в храмах освящают паски и яйца - писанки и крашенки. Таким образом церковь символически благословляет верующих потреблять скоромную пищу, которая была запрещена целых 40 дней - на протяжении Великого поста.

Сегодня первый завтрак происходит рано, когда из церкви возвращаются с освященной едой. Это семейный праздник, когда утром вся семья собирается за столом. Трапезу принято начинать с освященных продуктов - разговеться.

Традиционно, кроме пасок и яиц, на Пасху освящают сало, мясные изделия. Также в пасхальную корзину клали корень хрена. Его режут кусочками и выкладывают на праздничный стол вместе с другими освященными продуктами. Говорят, обязательно надо съесть кусочек - "чтобы зубы были здоровы". Освящают и соль. Ее хранят в течение года, используют для приготовления блюд и с лечебной целью. Например, раствором освященной соли полоскали зубы и горло при боли.

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В народе говорят: "на Пасху птица гнезда не вьет". Это означает, что сегодня ничего нельзя делать. Запрещено шить, резать, использовать острые предметы, работать на огороде. Также нельзя охотиться и рыбачить. Еще - в день Светлого Воскресения нельзя грустить.

Традиционно этот день проводят вместе с семьей и близкими.

По канонам, Воскресение Христа происходит в ночь на воскресенье. После завершения вечерней службы, в полночь, из храма выходят все прихожане и священники.

Идут вокруг храма против часовой стрелки. Таким образом община символизирует женщин мироносиц, апостолов, что рано утром до рассвета пришли к могиле Иисуса. В это время церковь символизирует гроб и место воскресения Христа.

Затем двери открываются и люди заходят в церковь. Тогда начинается пасхальная утреня. Литургию служат по канону преподобного Иоанна Дамаскина.

Богослужение праздничное, радостное, происходит прославления Христа. Постоянно священники произносят "Христос воскрес!", На что верующие хором отвечают "Воистину воскресе!"

Служба длится до 04:00.

Потом начинается освящение пасок. Традиционно, люди выстраиваются вокруг храма, выставляют пасхальные корзины с пасками и пасхальными яйцами.

Священники с молитвами проходят около верующих и освящают паски - окропляют святой водой.

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