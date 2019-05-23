Сегодня отмечают День морской пехоты Украины

Автор: facebook.com 23 мая день профессиональной деятельности отмечают морские пехотинцы Украины

В четверг, 23 мая, день профессиональной деятельности отмечают морские пехотинцы Украины. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Ровно год назад, 23 мая 2018, пятый президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О Дне морской пехоты Украины". Документом утверждалось и создание праздничного дня, и возрождение и развитие военных традиций морской пехоты ВМС ВСУ.

В тот же день морпехи получили береты другого цвета. Вместо черного головного убора теперь они носят береты оттенка морской волны.

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Согласно истории Украины именно 23 мая 1918 гетман Павел Скоропадский приказал начать формирование этого рода войск для несения службы на системном уровне. Сначала было создано три полка, в каждом из которых было по три куреня (батальона). Курени же, со своей стороны, имели по четыре пехотные и по одной пулеметной сотне.

Сейчас войска морской пехоты входят в состав ВСУ и являются передовыми соединениями сил высадки. Морская пехота действует в составе тактических и оперативно-тактических десантов, защищает территории базирования ВМС, островов, портов, аэродромов и других важных участков и объектов.

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