Сегодня отмечаем Воздвижения Креста Господня: что следует знать о празднике

27 сентября церковь отмечает Воздвижение Креста Господня. Вознесения Честного и Животворящего Креста Господня относится к числу двунадесятых церковных праздников. Второе название - "Крестовоздвижение".

"Для каждого верующего христианина Крестное знамение является знаком принадлежности к Христу Иисусу. Повсюду где бы ни жили христиане мы встречаем крест: то на куполах церквей, или на часовенках, или на кладбищах, или у дороги или на груди где его носят верные христиане ", - рассказал Gazeta.ua отец Михаил Гарбадин.

Автор: clutch.net.ua

Православные верующие отмечают этот день, ссылаясь на события, которые произошли в 326 году. Именно тогда царица Елена, отправилась на поиски христианских святынь, нашла Крест, на котором был распят Иисус, и его гроб, то есть, пещеру, где он был похоронен, а затем воскрес.

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Макарий - Иерусалимский Патриарх - воздвиг крест, чтобы все желающие могли увидеть святыню и прикоснуться к ней. Император Константин - сын царицы Елены - построил храм Гроба Господня (Вознесения Христова).

Освятили храм 13 сентября, а 14 (27 сентября - по новому стилю) учредили праздник Воздвижения Господня.

Что нельзя сегодня делать

Праздник выпадает на строгий пост, поэтому православные верующие должны исключить из рациона мясо, рыбу и любую пищу животного происхождения. Также нельзя ругаться, сквернословить и заниматься любым тяжелым физическим трудом.

Автор: Фото: pmg.ua

Что можно делать на Воздвижение Креста Господня

Христианская церковь в этот день осуществляет всенощное бдение и литургию. Священники выносят крест или его части, а прихожане целуют святыню. На аналое крест лежит до отдания Воздвижения - 4 октября.

После похода в церковь верующие окропляют святой водой свои дома, чтобы защититься от нечистой силы. С той же целью нужно нарисовать дома крест мелом, сажей, углем. Крест можно сделать и из веточек рябины.

В народе 27 сентября праздновали Воздвижения или Сдвиг. Считается, что в этот день последняя птица улетает в теплые края. На Воздвиженье приходит похолодание и начинается настоящая осень. Когда-то давно люди верили, что земля "на Воздвижения сдвигается", то есть закрывается, а осень начинает быстро к зиме двигаться.