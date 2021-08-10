Сегодня ночью могут наведаться ведьмы. Народные приметы 11 августа

Православная Церковь 11 августа празднует Рождество Николая Чудотворца. В народе его часто называют Николай Угодник.
Сегодня молитвы к святому наиболее эффективны. У него просят исцеления от недугов.
Этот день также прозвали Туманником, ведь часто утром были туманы, с которыми связывали приметы. Он предвещал хороший урожай ячменя и овса. Если сегодня не будет заморозков утром, то начало осени будет теплым.
Крестьяне 11 августа собирали грибы и орехи. Знахари ходили по дворам и читали заговоры от воров и разбойников.
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Веровали, что ночью ведьмы приходят в хлев и доят коров, что приводит к их гибели. Чтобы предотвратить беду, хлев крепко запирали, а внутри вешали обереги - красные шелковые ленты, цветы подсолнечника, чертополох, крапиву.
Сегодня запрещено шить, вязать, заниматься уборкой или стиркой, а также ругаться. 11 августа стоит посвятить время духовному развитию.
Народные приметы:
- утренний туман - к плохому сбору меда.
- Туман весь день - будет хороший урожай зерновых.
- Много ягод и орехов - к холодной зиме.
- Грибов мало в лесу - зима будет снежной и морозной.
Николай Чудотворец был епископом в городе Мира. С рождения был праведником. Имел дар исцеления и чудотворения, помогал бедным и обездоленным. Наследство от родителей раздал нуждающимся, поддерживал их до самой смерти.
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