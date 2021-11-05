Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен

День ангела отмечают Алексей, Виктория, Георгий, Иван, Николай, Петр. Фото: pixabay.com

6 ноября именины празднуют Алексей, Виктория, Георгий, Иван, Николай, Петр. Поздравьте близких и друзей с днем ​​ангела!

Gazeta.ua предлагает узнать значение имен.

Имя Алексей происходит от древнегреческих слов "Алекс" или "Алексиос", что переводится как "отражать", "предотвращать", "защищать". Владельцы этого имени активны, миролюбивы, решительны, упрямы, честолюбивы и амбициозны.

Имя Виктория происходит от латинского слова "Victoria", что означает "Победа". Виктория – это римская богиня победы. Обладательницы имени целенаправленны и уверены в себе личности.

Имя Георгий происходит от слова "георгос", которое на украинский язык переводится как "хлебороб" или "крестьянин". Владельцы этого имени отличаются заботливостью и любовью к труду.

Имя Иван происходит от древнеиудейского имени Иоанн и означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Иоанна характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван нетороплив и к спешке относится крайне отрицательно.

Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Владельцы этого имени сильны, активны и сообразительны.

Имя Петр происходит из Древней Греции. Трактуется как "незыблемый" или "твердый". Человек по имени Петр отличается храбростью и скромностью.

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6 ноября отмечают Дмитровскую поминальную субботу, в которую принято поминать родственников. Она отмечается ежегодно в субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского.