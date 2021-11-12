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суббота, 13 ноября 2021 03:00

Сегодня именины празднуют мужчины

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13 ноября день ангела отмечают Анатолий, Иван, Петр, Николай, Леонид, Сергей и Алексей. Поздравьте именинников с праздником.

Именины – это особая дата в церковном календаре, которую также называют днем ангела. Этот праздник имеет религиозные истоки, и суть его состоит в почитании того святого, именем которого назван человек. Для каждого имени отведены определенные дни в году.

Gazeta.ua предлагает выбрать поздравления для именинников.

***

Толик, именины наступили,

Пусть они удачу принесут,

Чтоб мечты твои осуществились,

Пусть везде тебя успехи ждут.

Заслужил ты лучшего на свете,

Я хочу здоровья пожелать,

Дует пусть всегда попутный ветер,

Никогда не стоит унывать!

***

Иван, желаем, чтоб преграды

Бежали прочь с твоих дорог,

Чтоб все желанья исполнялись,

Победы все дались легко.

Пускай по жизни лишь удача

И оптимизм с тобой идут.

Любовь родных – твоя награда –

Подарит радость и уют.

***

Имя Петр - значит "камень"

С именинами поздравим

И желаем смелым быть,

Быть желанным и отважным,

Быть серьезным, мудрым быть,

Никогда не знать печалей

Улыбаться, жизнь любить!

***

Коля! Коля! Николай!

Не грусти, не унывай,

Не болей и не хандри.

Жизнь свою ты береги!

Ты прекрасный человек,

Будь таким ты весь свой век!

Со счастьем в ногу ты шагай,

Про друзей не забывай!

Помни, жизнь у нас одна,

В ней смекалка всем нужна.

Знай, ты лучший в мире, Коля!

Помни, это твоя доля!

Автор: pixabay.com
  Именины празднуют Анатолий, Иван, Петр, Николай, Леонид, Сергей и Алексей
Именины празднуют Анатолий, Иван, Петр, Николай, Леонид, Сергей и Алексей

***

Леонид, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы тебе всегда сопутствовала удача. Жизнь бурлила и кипела значимыми событиями. В семье и на работе был порядок и гармония. Финансового благополучия, радости и крепкого здоровья!

***

С самым лучшим днем, Серега!

Будь счастливым, не скучай.

В этот славный миг от Бога

Только радость получай.

Пусть ничто не беспокоит,

На душе царит уют,

Солнце тучка пусть не скроет,

И одни удачи ждут!

***

Алексей, тебе удачи,

И еще в придачу счастья,

Много-много лишь добра

И душевного тепла!

Покоряй свои все цели,

Исполняй скорей мечты,

Побеждай и покоряй ты,

Будь упрямым лишь в пути!

Пусть удача не забудет,

Все дела успешны будут,

Пусть сияет над тобой

Ангел яркою звездой!

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Православная церковь 13 ноября чтит память преподобных Никодима и Спиридона. В этот день молятся святым. Их считают защитниками дома от пожаров.

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