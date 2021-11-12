Сегодня именины празднуют мужчины

13 ноября день ангела отмечают Анатолий, Иван, Петр, Николай, Леонид, Сергей и Алексей. Поздравьте именинников с праздником.
Именины – это особая дата в церковном календаре, которую также называют днем ангела. Этот праздник имеет религиозные истоки, и суть его состоит в почитании того святого, именем которого назван человек. Для каждого имени отведены определенные дни в году.
Gazeta.ua предлагает выбрать поздравления для именинников.
***
Толик, именины наступили,
Пусть они удачу принесут,
Чтоб мечты твои осуществились,
Пусть везде тебя успехи ждут.
Заслужил ты лучшего на свете,
Я хочу здоровья пожелать,
Дует пусть всегда попутный ветер,
Никогда не стоит унывать!
***
Иван, желаем, чтоб преграды
Бежали прочь с твоих дорог,
Чтоб все желанья исполнялись,
Победы все дались легко.
Пускай по жизни лишь удача
И оптимизм с тобой идут.
Любовь родных – твоя награда –
Подарит радость и уют.
***
Имя Петр - значит "камень"
С именинами поздравим
И желаем смелым быть,
Быть желанным и отважным,
Быть серьезным, мудрым быть,
Никогда не знать печалей
Улыбаться, жизнь любить!
***
Коля! Коля! Николай!
Не грусти, не унывай,
Не болей и не хандри.
Жизнь свою ты береги!
Ты прекрасный человек,
Будь таким ты весь свой век!
Со счастьем в ногу ты шагай,
Про друзей не забывай!
Помни, жизнь у нас одна,
В ней смекалка всем нужна.
Знай, ты лучший в мире, Коля!
Помни, это твоя доля!
***
Леонид, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы тебе всегда сопутствовала удача. Жизнь бурлила и кипела значимыми событиями. В семье и на работе был порядок и гармония. Финансового благополучия, радости и крепкого здоровья!
***
С самым лучшим днем, Серега!
Будь счастливым, не скучай.
В этот славный миг от Бога
Только радость получай.
Пусть ничто не беспокоит,
На душе царит уют,
Солнце тучка пусть не скроет,
И одни удачи ждут!
***
Алексей, тебе удачи,
И еще в придачу счастья,
Много-много лишь добра
И душевного тепла!
Покоряй свои все цели,
Исполняй скорей мечты,
Побеждай и покоряй ты,
Будь упрямым лишь в пути!
Пусть удача не забудет,
Все дела успешны будут,
Пусть сияет над тобой
Ангел яркою звездой!
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