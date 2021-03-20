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суббота, 20 марта 2021 21:30

"Седьмой год боремся за каждый сантиметр сыночка" - мать умоляет о помощи на лечение ребенка

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Автор: Фото предоставлено Аленой Смитюх
  11-летний Александр Смитюх из Киева редкое заболевание. Оно требует длительной гормональной терапии. На лечение в месяц нужно $1 тыс.
11-летний Александр Смитюх из Киева редкое заболевание. Оно требует длительной гормональной терапии. На лечение в месяц нужно $1 тыс.

11-летний Александр Смитюх из Киева лечит гипофизарный нанизм. Это редкое заболевание, которое поддается медикаментозной корректировке и требует длительной гормональной терапии. На лечение в месяц нужно $1 тыс.

"Седьмой год мы боремся за каждый сантиметр роста моего сыночка. Диагноз Саше поставили в пятилетнем возрасте. У него гипофиз в головном мозге не производит свой гормон. Это приводит к задержке физического развития всего скелета и роста. В результате у Саши значительно уменьшены в размерах внутренние органы. До 18 лет ему необходимо непрерывное гормональное лечение. Организм и внутренние органы сыночка будут развиваться пропорционально правильно и функционировать как у здорового человека. У Саши есть все шансы жить здоровой и полноценной жизнью. Такое заболевание имел известный футболист Лионель Месси. Саша тоже занимается футболом и имеет хорошие успехи.
У нас впереди еще 7 лет лечения. На гормональные препараты ежемесячно нужно по тысяче долларов. С возрастом доза будет увеличиваться, соответственно и сумма. Самостоятельно наша семья не в состоянии справиться. Я очень благодарна всем, кто уже помог моему ребенку немного подрасти. И снова прошу людей помочь успеть вырастить сыночка полноценным мужчиной, чтобы он не остался в детском теле", - рассказала Gazeta.ua мать Алена Смитюх.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4149 4991 3475 3654 или Монобанка: 5375 4141 2258 1274 (Смитюх Елена Сергеевна), контакты: 0 (63) 349 11 70.

Автор: Любовь Стрилецкая
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