Сделали важное заявление об обязательности школьной формы

 
Ексклюзивы
1/5
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
Просмотров: 1665
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Просмотров: 189
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
Просмотров: 306
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
2 Просмотров: 423
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Просмотров: 81
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 486
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1170
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 657
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2295
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 981
Фото
Все фото
6
24
3
4
5
Украинка рассказала, как стала экскурсоводом во Франции
Украинка рассказала, как стала экскурсоводом во Франции
Впечатляющее реалистичные торты, которые жалко есть. Стоимость отдельных - $1тыс.
Впечатляющее реалистичные торты, которые жалко есть. Стоимость отдельных - $1тыс.
&quot;Сырое мясо похоже на тартар&quot;. Ведущая тревела попробовала национальное блюдо Эфиопии
"Сырое мясо похоже на тартар". Ведущая тревела попробовала национальное блюдо Эфиопии
&quot;Гомонят улицы Киева на чужом языке, а моя хата звенит на родном&quot; - 110 лет назад родился Иван Гончар
"Гомонят улицы Киева на чужом языке, а моя хата звенит на родном" - 110 лет назад родился Иван Гончар
Владелец авто с символикой ФСБ России пожаловался на киевскую полицию
Владелец авто с символикой ФСБ России пожаловался на киевскую полицию
Видео
Все видео
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
Родились трое медвежат - в Украине это редкость
Родились трое медвежат - в Украине это редкость
После жалоб "1+1" YouTube заблокирует канал украинского блогера Тайлера Андерсона
После жалоб "1+1" YouTube заблокирует канал украинского блогера Тайлера Андерсона
Назвали рагуля и рагулиху года
Назвали рагуля и рагулиху года
Интервью
1/5
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2 Просмотров: 711
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 171
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
Просмотров: 414
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 486
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Просмотров: 495
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
27 января 2021
1 Просмотров: 594
Запрошення на похорон
"Прощання з Ігорем відбудеться у четвер, о 13:00. Дякую всім, хто його знав і любив", – таке повідомлення приходить на Viber з невідомого ...
четверг, 28 января 2021 09:02

Сделали важное заявление об обязательности школьной формы

  Комментировать
Сделали важное заявление об обязательности школьной формы
Униформа очень часто становится поводом для буллинга и дискриминации. Фото: pixabay.com

Украинские школьники не должны носить обязательную школьную форму. Ее навязывание является нарушением прав учащихся.

Следует различать понятия "одежда для школы" и "обязательная школьная форма определенного образца", заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МОН рекомендует использовать форму онлайн-обучения

"Это-принципиально разные вещи. Школьная одежда-свободный выбор ребенка и его родителей. Единственными требованиями к нему являются опрятность, удобство, соответствие сезону. Все. Любые требования по стилю, цвету или другим атрибутам школьной одежды недопустимы и незаконны... За то, что ребенок приходит в одежде не того цвета или фасона часто начинается травля, угрозы и унижения со стороны администрации учреждения и учителей: ученика или ученицу публично ругают, психологически давят и даже не допускают к занятиям", - сказал он.

Униформа часто становится поводом для буллинга, дискриминации, издевательств и унижений. Горбачев призвал родителей, столкнувшихся с подобными проявлениями травли из-за одежды учеников, жаловаться в Службу образовательного омбудсмена по ссылке или на электронную почту [email protected]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каждый ученик должен иметь возможность выбирать форму обучения - образовательный эксперт

За буллинг одноклассника ребенок попадет в отделение полиции. Ребенок, устроивший буллинг другого школьника, встанет на профилактический учет.
Основание для этого — копия решения суда о привлечении ребенка к ответственности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сделали важное заявление об обязательности школьной формы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
января

Первый локомотив ездил между двумя океанами

Антарктиду открыли 201 год назад

Во время пожара на балу король сошел с ума

Взорвался космический челнок "Челленджер"

Самое читаемое
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги 7 Просмотров: 11493
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
 1 Просмотров: 9621
Сексуальную полицейскую освободили из-за видео для соцсетей во время работы
Сексуальную полицейскую освободили из-за видео для соцсетей во время работы
6
 Просмотров: 9450
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
19
 Просмотров: 8469
Купальники и пикантные позы: Maruv с подругой зажгли у бассейна
Купальники и пикантные позы: Maruv с подругой зажгли у бассейна
6
 1 Просмотров: 6246
Общество
"Первые дни выглядели романтическими" - майдановец о начале Революции
"Первые дни выглядели романтическими" - майдановец о начале Революции Просмотров: 45
Больных меньше, а смертей - нет: новые данные по коронавирусу в Украине
Больных меньше, а смертей - нет: новые данные по коронавирусу в Украине Просмотров: 432
Зима разгулялась. По каким областях стихия ударит больше всего
Зима разгулялась. По каким областях стихия ударит больше всего Просмотров: 531
Избежать опасности в гололед: советы водителям и пешеходам
Избежать опасности в гололед: советы водителям и пешеходам Просмотров: 72
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
9
 Просмотров: 1665
Больше всего комментируют
7
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
3
Украина может обойтись без вакцинации - врач назвал условия
2
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
1
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Голосов: 55002
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть