Сделали важное заявление об обязательности школьной формы

Униформа очень часто становится поводом для буллинга и дискриминации. Фото: pixabay.com

Украинские школьники не должны носить обязательную школьную форму. Ее навязывание является нарушением прав учащихся.

Следует различать понятия "одежда для школы" и "обязательная школьная форма определенного образца", заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в Facebook.

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"Это-принципиально разные вещи. Школьная одежда-свободный выбор ребенка и его родителей. Единственными требованиями к нему являются опрятность, удобство, соответствие сезону. Все. Любые требования по стилю, цвету или другим атрибутам школьной одежды недопустимы и незаконны... За то, что ребенок приходит в одежде не того цвета или фасона часто начинается травля, угрозы и унижения со стороны администрации учреждения и учителей: ученика или ученицу публично ругают, психологически давят и даже не допускают к занятиям", - сказал он.

Униформа часто становится поводом для буллинга, дискриминации, издевательств и унижений. Горбачев призвал родителей, столкнувшихся с подобными проявлениями травли из-за одежды учеников, жаловаться в Службу образовательного омбудсмена по ссылке или на электронную почту [email protected]

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За буллинг одноклассника ребенок попадет в отделение полиции. Ребенок, устроивший буллинг другого школьника, встанет на профилактический учет.

Основание для этого — копия решения суда о привлечении ребенка к ответственности.