"Сделали из мухи слона" - полиция не прерывала концерт "Бумбокса"

Полиция не прерывала концерт группы "Бумбокс" во Львове. Фото: facebook.com/boomboxfamily

Полиция не прекращала концерт группы "Бумбокс" во Львове.

Информация, которую распространяли СМИ, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе "Бумбокс".

"Уважаемые журналисты! Мы до последнего надеялись, что вы не будете раздувать из мухи слона, тем более что единственная муха достойная внимания - это Муха. Но вы не успокоитесь - интернет заполонили статьи с заголовками вроде "Полиция прекратила концерт "Бумбокса" из-за нарушения карантина", "На организатора концерта в Malevich составили протокол за людей без масок и дистанции", "во Львове полиция прекратила концерт "Бумбокса" за нарушение карантина. В клубе говорят: всех норм придерживались", - пишут в заявлении, опубликованном в Facebook.

На самом деле концерт провели до конца, а полиция приехала уже после концерта.

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"А теперь как все было на самом деле. "Бумбокс" отыграют концерт в концерт-холле "Маlevich" (13.11.20). Количество людей ограничена нормами, на входе меряют температуру, тем, у кого нет маски - ее выдают. Концерт-холл разделен на несколько зон, за каждым, кто купил билет, закреплено свое место. Волонтеры и охрана готовы прийти на помощь. Концерт проходит отлично, ближе к концу люди начинают вставать. Никто этого не отрицает. Вы представляете, рок-н-ролл так действует на людей . Даже в карантин. "Бумбокс" доигрывают концерт, за 5 минут до 22:00 в клубе остается только технический персонал и работники клуба. Полиция приезжает после концерта, все корректно, организаторы концерта, Big Show, подписывают протокол, на следующей неделе ждем развития событий. Спасибо всем журналистам, кто помнит о профессиональной этике и перезвонил, чтобы уточнить подробности", - рассказали в пресс служба.

Недавно появилась информация о том, что полиция прекратила концерт группы "Бумбокс", который проходил с нарушением карантина. Сообщалось, что посетители не придерживались дистанции, а часть были без защитных масок.