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вторник, 17 августа 2021 12:28

Сцена в виде молекулы ДНК на НСК "Олимпийский": режиссер раскрыла детали концерта ко Дню Независимости

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Сцена в виде молекулы ДНК на НСК &quot;Олимпийский&quot;: режиссер раскрыла детали концерта ко Дню Независимости
Режиссер-постановщик Екатерина Царик рассказала о подготовке концерта ко Дню Независимости Украины. Фото: предоставлено пиар-агентом режиссера

Режиссер-постановщик Екатерина Царик рассказала о подготовке концерта ко Дню Независимости Украины. В столице на НСК "Олимпийский" пройдет музыкальный праздник 24 августа. По случаю 30-летия Независимости будут звучать любимые песни, проводить хореографический перфоманс и использовать инновационные технологии.

Царик поделилась деталями подготовки к празднику.

"Будем удивлять музыкальным материалом, потому что очень много песен будут звучать в новой интерпретации. Это будет единственный музыкальный перформанс, который разбивает время, сочетает старое и новое, создавая будущее. Для каждого номера нашли что-то особенное, неповторимое, свой нюанс, что поддерживает артиста на сцене и раскрывает душу песни. В концерте задействовано очень много различных технологических приемов и инновационных решений. Все они собраны вокруг глубокого содержания украинских песен, которые будут звучать. Поэтому мы также хотим показать, что кроме талантливых артистов, у нас еще есть невероятные профессионалы в каждой сфере, которые делают свое дело на высоком уровне. А это уровень мирового стандарта. Поэтому мы также будем удивлять сценой, ее конструкцией, освещением и графикой", - отметила она.

Музыкальное шоу будет разворачиваться на технологической сцене, которая состоит из трех частей (как символ трех десятилетий) и имитирует молекулу ДНК. С помощью световых и графических 3D-эффектов пространство между сценами смоделирует звена ДНК.

"Когда размышляла над идеей, поняла, что мы - молодое государство, но с многовековой историей. И то, чего у нас точно не отнять - это талант и жажда независимости. Независимость у нас в крови. С этого вышел слоган - Независимость в нашей ДНК. Поэтому сцена, на которой будет разворачиваться музыкальное действо, несет в себе определенный смысл", - поделилась она.

Несколько дней назад начались репетиции.

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"Когда зашла на нашу репетиционную базу, и там стояла сцена уже размечена, подумала:" Какая же она безумно огромная". И это очень круто. Костюмы шьют, декорации изготавливают, дизайн и графика проектирует и рисуют, свет также прописывают. У нас берут участие 35 артистов, 60 участников оркестра, более 50 участников балета. Есть около 300 единиц музыкальной техники, тонны конструкций и освещения. Вся команда сейчас работает 24/7 и, кажется, уже стерта грань между днем ​​и ночью, но это команда крутых профессионалов", - добавила она.

В прошлом году День Независимости праздновали музыкальным попурри на Софиевской площади.

Режиссером 17-минутного попурри "Музыкальная история Независимости" стала режиссер Екатерина Царык. Аранжировку сделал музыкант MONATIK.

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