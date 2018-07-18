СБУ запретила въезд в Украину главе Союза журналистов РФ

Главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву запретили въезд в Украину на 3 года. Фото: IGotoWorld

Главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву на три года запретили въезд в Украину.

Соответствующий запрет начал действовать еще в феврале 2018 года, однако известно о нем стало только сейчас. Об этом сообщает Независимый медиа-профсоюз Украины, обнародовав ответ департамента защиты национальной государственности СБУ на свой информационный запрос.

Отмечается, что Соловьев ездил в аннексированный Крым и встречался с оккупационными властями.

"В интересах обеспечения национальной безопасности Украины от 22 февраля 2018 вынесено постановление о запрете въезда в Украину гражданину РФ Соловьеву Владимиру Геннадьевичу сроком на три года", - заявили в СБУ.

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Украинским правоохранителям известно, что во время пребывания на Крымском полуострове глава СЖР встречался со ставленником Кремля - ​​"главой республики" Сергеем Аксеновым и другими представителями оккупационной власти и пророссийских организаций. Как сообщает КЖОУ, во время этих встреч Соловьев среди прочего наградил крымских активистов информационной сферы отличиями СЖ России "за заслуги".

Президент США Дональд Трамп может "отдать" президенту РФ Владимиру Путину Украину и Прибалтику. Об этом заявил один из главарей боевиков ДНР, писатель-пропагандист Захар Прилепин.