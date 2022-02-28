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понедельник, 28 февраля 2022 17:04

СБУ заблокировала сайт с координатами для обстрелов

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СБУ заблокировала сайт с координатами для обстрелов
Сайт содержал координаты секретных объектов. Фото: СБУ

СБУ заблокировала сайт, через который оккупанты брали координаты для обстрелов Украины.

Ресурс был одним из источников развединформации для авиаударов по украинским военным объектам.

"Сайт позиционировал себя как платформа с высокоточными топографическими картами и предоставлял услуги по поиску любых объектов на карте. В частности, на нем были размещены даже секретные объекты, включая арсеналы воинских частей, скрытые базы и т.д.", - говорится в сообщении.

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Работу ресурса заблокировали.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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