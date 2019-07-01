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понедельник, 01 июля 2019 11:06

СБУ разоблачила чиновника Минобороны на присвоении средств из оборонки

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СБУ разоблачила чиновника Минобороны на присвоении средств из оборонки
Стратегическому предприятию оборонного комплекса нанесено убытки на сумму свыше 5 млн грн. Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили схему присвоения средств госпредприятия оборонного комплекса, к которой причастен чиновник Министерства обороны Украины.

Сотрудники спецслужбы установили, что полковник организовал механизм хищения и присвоения средств ГП "Антонов". Для этого заключали фиктивные гражданско-правовые договора на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, прибывающих на ремонт, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

И самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности и без проверок. Это могло привести к авариям и человеческим жертвам.

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В результате этих противоправных действий ущерб стратегическому предприятию оборонного комплекса достигают суммы более 5 млн грн. Во время обысков правоохранители обнаружили проекты и черновики гражданско-правовых сделок, фиктивные документы по их выполнению, компьютеры на которых они готовились, копии документов физических лиц из числа сотрудников военного представительства и других гражданских лиц, на которых без их ведома заключались сделки.

Также - записи "черной" бухгалтерии теневых сделок, документы о выводе незаконно полученных средств в одной из стран Западной Европы. Следователи объявили злоумышленнику о подозрении. Проверяется также возможная причастность к сделке других должностных лиц Минобороны.

В Службе безопасности Украины ждут результатов лингвистической экспертизы для предоставления правовой оценки действий Виктора Медведчука и Юрия Бойка во время визитов в РФ в марте и июне этого года.

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