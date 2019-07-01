СБУ разоблачила чиновника Минобороны на присвоении средств из оборонки

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили схему присвоения средств госпредприятия оборонного комплекса, к которой причастен чиновник Министерства обороны Украины.
Сотрудники спецслужбы установили, что полковник организовал механизм хищения и присвоения средств ГП "Антонов". Для этого заключали фиктивные гражданско-правовые договора на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, прибывающих на ремонт, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
И самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности и без проверок. Это могло привести к авариям и человеческим жертвам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУшник с землей в Буковеле приватизировал гигантскую служебную квартиру - СМИ
В результате этих противоправных действий ущерб стратегическому предприятию оборонного комплекса достигают суммы более 5 млн грн. Во время обысков правоохранители обнаружили проекты и черновики гражданско-правовых сделок, фиктивные документы по их выполнению, компьютеры на которых они готовились, копии документов физических лиц из числа сотрудников военного представительства и других гражданских лиц, на которых без их ведома заключались сделки.
Также - записи "черной" бухгалтерии теневых сделок, документы о выводе незаконно полученных средств в одной из стран Западной Европы. Следователи объявили злоумышленнику о подозрении. Проверяется также возможная причастность к сделке других должностных лиц Минобороны.
В Службе безопасности Украины ждут результатов лингвистической экспертизы для предоставления правовой оценки действий Виктора Медведчука и Юрия Бойка во время визитов в РФ в марте и июне этого года.
Комментарии