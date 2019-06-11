В СБУ прокомментировали визиты Медведчука и Бойко в РФ

Медведчук и Бойко во время визита в РФ. Фото: 112.ua

В Службе безопасности Украины ждут результатов лингвистической экспертизы для предоставления правовой оценки действий Виктора Медведчука и Юрия Бойка во время визитов в РФ в марте и июне этого года.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) УК, в ходе расследования которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойка", - отметили в СБУ.

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Экспертизу проводит Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Следственный судья самостоятельно определил эту экспертное учреждение.

"Материалы по визиту вышеупомянутых лиц в июне этого года в Санкт-Петербурге могут проверить и в рамках этого уголовного производства. Ждем результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в РФ", - говорится в заявлении.

Медведчук и Бойко сейчас баллотируются в Верховную Раду по партийному списку "Оппозиционной платформы - За жизнь".