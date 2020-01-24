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пятница, 24 января 2020 10:09

СБУ прокомментировала приезд певца Dr. Alban, выступавшего в Крыму

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В СБУ заявили, что на предмет незаконного посещения аннексированного Крыма артистами проверяет только граждан России.

Об этом говорится в ответе на запрос Совета Общественного контроля НАБУ о запрете на въезд в Украину для шведского певца Dr. Alban.

"Относительно указанного иностранца Службой безопасности Украины решения о запрете въезда на территорию Украины не принималось. В то же время отмечаем, что, согласно закону Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине", Служба безопасности Украины осуществляет проверку исключительно граждан государства-агрессора", - говорится в ответе.

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Принятие мер в случае установления фактов нарушения правил пересечения государственной границы относится к компетенции пограничной службы.

Автор: НАБУ
  СБУ прокомментировала приезд Dr. Alban
СБУ прокомментировала приезд Dr. Alban

У новогоднем шоу "Вечерний квартал" выступил шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии.

Его приезду в Украину лично поспособствовал президент Владимир Зеленский, Dr. Alban написал в своем Instagram.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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