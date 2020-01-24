СБУ прокомментировала приезд певца Dr. Alban, выступавшего в Крыму

В СБУ заявили, что на предмет незаконного посещения аннексированного Крыма артистами проверяет только граждан России.

Об этом говорится в ответе на запрос Совета Общественного контроля НАБУ о запрете на въезд в Украину для шведского певца Dr. Alban.

"Относительно указанного иностранца Службой безопасности Украины решения о запрете въезда на территорию Украины не принималось. В то же время отмечаем, что, согласно закону Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине", Служба безопасности Украины осуществляет проверку исключительно граждан государства-агрессора", - говорится в ответе.

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Принятие мер в случае установления фактов нарушения правил пересечения государственной границы относится к компетенции пограничной службы.

Автор: НАБУ СБУ прокомментировала приезд Dr. Alban

У новогоднем шоу "Вечерний квартал" выступил шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии. Его приезду в Украину лично поспособствовал президент Владимир Зеленский, Dr. Alban написал в своем Instagram.