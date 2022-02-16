СБУ предупредила о российских провокаторах во Львовской области

Служба безопасности во Львовской области предупредила о провокаторах, которые могут прибывать в регион, чтобы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.

Наемники могут приезжать из России, Белоруссии, оккупированных территорий Донбасса и из Крыма. Об этом говорится в письме первого заместителя начальника управления СБУ во Львовской области Леонида Янковского, которое опубликовало издание Leopolis.news.

Отмечается, что русскоязычные мужчины спортивного телосложения 20-50 лет могут прибывать во Львовскую область на кратковременный период и поселяться в квартирах, арендуемых лично или через подставных лиц.

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"Управление фиксирует факты дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, что обусловлено проявлениями гибридной войны в информационном пространстве, а также прибытием на территорию региона лиц из числа выходцев с территории Донецкой, Луганской областей и АР Крым, из РФ и Белоруссии с целью провокаций, которые могут быть использованы для расшатывания ситуации в Украине страной-агрессором", - говорится в письме.

Автор: leopolis.news СБУ предупредила, что во Львовскую область прибывают «титушки» для провокаций

В связи с этим спецслужба обратилась к риелторам, руководителям ОСМД, гостиницам и хостелам Львовской области с просьбой посодействовать в выявлении подозрительных лиц.

"Спецслужба Львовской области совместно с представителями власти, правоохранительными и органами безопасности реагирует на все попытки дестабилизации. Мы постоянно мониторим события и анализируем ситуацию в регионе", - говорится в сообщении СБУ во Львовской области.

В Киеве задержан агитатор, который по заказу кураторов из РФ распространял фейки и организовывал акции протеста. Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого. Обнаружили переписку с представителями иностранных информационных агентств, сценарии массовых акций, лозунги выступлений, отчеты о проделанной работе, банковские карты, переводы денежных средств из иностранных банков. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене. Продолжается досудебное расследование. Устанавливают подельников и другие эпизоды преступной деятельности.