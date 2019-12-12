СБУ обыскала госпредприятие "Энергоатом"

11 декабря следователи Службы безопасности Украины пришли с обысками в государственное предприятие "Энергоатом".
Обыски устроили из-за расследования закупки оборудования для атомных электростанций по завышенным ценам, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Должностных лиц госпредприятия обыскивали по месту работы и жительства.
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"По версии следствия, в 2017-2018 годах некоторые коммерческие структуры поставили специализированные клапаны на общую сумму почти 40 млн грн., Предварительно приобретя их у производителей по цене в четыре раза меньше. С целью искусственного завышения стоимости продукции изготовили псевдодоговора купли-продажи, бухгалтерскую и налоговую отчетность, использовали цепь предприятий "транзитеров", - сообщили в ГПУ.
Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в подразделениях одесской мэрии. В частности, проверяли департаменты финансов и коммунальной собственности.
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