В одесскую мэрию нагрянули с обыском

На каких основаниях проводится обыск, пока неизвестно. ФОТО: odessa.online

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в подразделениях одесской мэрии. В частности, проверяют департаменты финансов и коммунальной собственности.

Сообщает об этом издание "Думская" в Telegram.

"Уточняем: обыски проводит НАБУ. В рамках какого уголовного производства, пока не известно", — говорится в сообщении.

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В марте Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову. Чиновник якобы не задекларировал значительную часть своей собственности. На заседании Высшего антикоррупционного суда по этому делу показали видео, как во время обысков у его бывшей жены нашли $300 тыс и пистолет.