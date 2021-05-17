СБУ и МВД провели совместные учения

В Виннице прошли совместные антитеррористические учения СБУ и МВД.

В учениях были задействованы около тысячи силовиков и сто единиц спецтехники, в том числе вертолет. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По легенде, группа условных "террористов" прибыла на территорию города для осуществления диверсионно-террористических действий на объектах повышенной опасности. Во время учений подразделения по борьбе с терроризмом отрабатывали комплекс совместных действий, направленных на выявление и локализацию злоумышленников, освобождение заложников и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

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Тренировка имела целью повысить межведомственное взаимодействие и готовность противодействовать возможным диверсионным и террористическим угрозам.

17 мая началась практическая фаза масштабных учений Dynamic Front-2021 на полигоне возле польского Торуня, в пределах которых артиллерийская бригада сухопутных войск ВСУ совместно с коллегами из США и Дании будет выполнять боевые стрельбы.