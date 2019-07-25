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четверг, 25 июля 2019 19:37

СБУ блокировала незаконную вырубку леса

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СБУ блокировала незаконную вырубку леса
СБУ разоблачила незаконную заготовку и сбыт леса. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконную реализацию древесины должностными лицами лесной охраны Лазещинского лесничества госпредприятия "Ясинянское ЛМГ".

Как отмечается, служащие нескольких структурных подразделений предприятия осуществляли несанкционированную заготовку и сбыт лесоматериалов в особо крупных размерах. Лес злоумышленники продавали местным деревоперерабатывающим хозяйствам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Во время санкционированных следственных действий на территориях государственных правоохранители обнаружили большое количество леса и пиломатериалов без документов об их происхождении, а также неучтенные средства деревообработки. Кроме того, выявлены многочисленные факты нарушения трудового законодательства, в частности отсутствие на отдельных предприятиях разрешений на выполнение работ повышенной опасности и использования труда неоформленных работников ", - говорится в сообщении.

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Злоумышленники получили более 300 тыс. грн прибыли.

"Оному из организаторов противоправной схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела и установления других должностных лиц лесного хозяйства, причастных к махинациям. Также проверяется информация о возможном контрабандном перемещении незаконно заготовленной древесины за границу ", - добавили в ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил харьковским правоохранителям увольнением из-за незаконной вырубки лесов в регионе. Президент с рабочей поездкой посетил Харьковскую область. Под руководством главы государства состоялось совещание, посвященное вопросу борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в области.

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