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суббота, 01 августа 2020 12:51

Сбивания самолета МАУ: Иран готов к продолжению переговоров

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Сбивания самолета МАУ: Иран готов к продолжению переговоров
Иран готов продолжить в октябре переговоры о сбивании самолета МАУ Фото: Zaxid.net

Иран готов к следующему раунду переговоров о сбивании самолета МАУ.

В частности страна готова обсудить выплату компенсаций. Об этом после встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с заместителем главы МИД Ирана по юридическим вопросам и международному праву Мохсеном Бахарвандом, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Мохсен Бахарванд подчеркнул заинтересованность Ирана в скорейшем завершении переговоров и готовность провести их очередной раунд в октябре 2020 году в Тегеране", - говорится в сообщении.

Бахарванд подтвердил, что иранская сторона берет на себя ответственность за сбивание украинского самолета и серьезно отнесется к выполнению своих международно-правовых обязательств по установлению обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплате необходимых компенсаций.

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Как отмечается, 30 июля у Киеве состоялся первый раунд переговоров с иранской стороной, которые Кулеба охарактеризовал как конструктивные. Он заявил, что в дальнейшем будут происходить консультации с участием следователей, технических экспертов и юристов, по итогам которых будет определено суммы убытков для выплаты компенсаций.

8 января 2020 украинский рейс PS752 авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. Самолет был поражен двумя иранскими ракетами. Жертвами катастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.

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