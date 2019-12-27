Сажали предателей и террористов - контрразведка рассказала об успехах за год

Контрразведка осудила 90 человек. Фото: СБУ

Контрразведка СБУ в 2019 году осудила 90 человек. 24 за государственную измену, 35 за террористическую деятельность.

Всего начали 239 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности. За государственную измену 57, за шпионаж 7, за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 4, за террористическую и диверсионную деятельность 54, сообщает пресс-служба СБУ.

Предупредили теракты в различных городах Украины. До 10 лет лишения свободы осудили диверсанта, который по заданию ЛНР готовил подрыв железнодорожных путей на Харьковщине.

До 12 лет заключения приговорили бывшего сотрудника МВД Украины из Полтавщины. Он сдавал ФСБ РФ информацию о военных объектах, списки мобилизационного резерва, данные о добровольцах и волонтеров региона.

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Бывший капитан милиции из Запорожья планировал взорвать многоэтажный жилой дом и железнодорожный переезд. Он получил 8 лет тюрьмы.

Следствие продолжается по поводу уличенных агентов спецслужб РФ и наемников ЛДНР. Объявили персонами нон грата шесть человек, которые работали под прикрытием дипломатических представительств. Во Львовской обл. разоблачили российского консула-советника. Он собирал информацию о состоянии ВСУ и готовил представителей нацменьшинств для акций по дискредитации Украины на международной арене.

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили преступную схему вымогательства 800 тыс. грн "откатов" должностными лицами госпредприятия "Артемсоль" и работниками СБУ.