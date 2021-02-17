Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами

Анатолий Шарий - бывший журналист, бежал из Украины 2012 года. Фото: YouTube

Подозрение в государственной измене Анатолию Шарию - это первые шаги. Политические интересы власти совпали с национальными интересами государства. На Банковой приняли решение бороться с российскими влияниями внутри Украины.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит политолог Олег Саакян.

Служба безопасности Украины объявила о подозрении блогеру Анатолию Шарию. Его обвиняют в государственной измене и разжигании вражды. О чем свидетельствует этот шаг?

В первом кабинете государства приняли решение бороться с пророссийскими воздействиями. Начали с блокирования каналов, которые юридически принадлежат Тарасу Козаку, а на самом деле под контролем Виктора Медведчука. Продолжили подозрением Анатолию Шарию. Остановить эту борьбу, просто дернув стоп-кран, не удастся. Власти нужно будет наращивать динамику движения. Надо продемонстрировать способность, решительность, уверенность.

Если государство продемонстрирует силу и способность правовым способом противодействовать агентам РФ на примере крупных рыб, поменьше будут вынуждены принять эти правила игры

Какими будут следующие шаги власти?

Во-первых, надо бороться за то, что уже начали. Чтобы суды не отменили санкции против Тараса Козака, например. Чтобы дело Шария дошло до суда. Во-вторых, Медведчук до сих пор на свободе. Есть ряд других российских агентов влияния меньшего калибра. Ими так же могут заинтересоваться правоохранители. Если государство продемонстрирует силу и способность правовым способом противодействовать агентам РФ на примере крупных рыб, поменьше будут вынуждены принять эти правила игры.

22 февраля должен состояться допрос. Анатолий Шарий уже заявил, что не приедет. Как будет развиваться ситуация?

Сначала будет затяжной период работы следствия без личного присутствия Шария, сбор доказательств. Затем украинская сторона будет делать запрос на экстрадицию, если Анатолий не приедет сам. Сейчас мы видим только верхушку айсберга. Процесс будет длительный и нелегкий.

Для многих представителей российского истеблишмента Медведчук - кость в горле

Как будет реагировать Россия?

С новой силой запустит свою пропаганду. На российских каналах и до этого активно навешивали ярлык националиста на президента Зеленского. Теперь будут кричать об этом еще громче. Путин на различных мероприятиях говорит о том, что будет поддерживать Донбасс. Подобные заявления тоже станут громче. Также Россия будет действовать через украинских олигархов, которые ориентированы на Москву, криминальный мир. Не будем открытой борьбы за Шария или Медведчука. Первый для Кремля вообще незначимая фигура. А Виктор Медведчук - достаточно противоречивая фигура внутри российского истеблишмента. Для многих его представителей он как кость в горле. Как конкурент за ресурс. "Хохол", который мимо "великороссов" проходит в кабинет Путина. Или человек, который десятилетиями не справляется с задачей насадить российское влияние в Украине.

Что с политической точки зрения подозрение Шарию может дать Владимиру Зеленскому?

Есть электоральная мотивированность. В последнее время пророссийские политические силы начали довольно агрессивно переманивать избирателей у Зеленского и "Слуги народа". Били по президенту, дискредитировали его. В случае с подозрением Шарию совпали политический интерес Зеленского и государственное стремление противодействовать внешним враждебным воздействиям.

Украинские политики могут пытаться угадать, чего от них ждут в Вашингтоне

Закрытие каналов Медведчука, подозрение Шарию - риторика власти изменилась. Что повлияло?

Внутренние факторы - главный мотиватор. Украинская власть сейчас чувствует и внешнюю поддержку. Но не стоит связывать эти действия Киева напрямую со сменой власти в Соединенных Штатах. Джозеф Байден сегодня имеет много внутренних проблем. На внешнеполитической арене тоже есть приоритетные направления. Команда, которая должна работать по украинскому направлению, пока полностью не сформирована. Украинские политики понимают общую политику США в отношении нашей страны. Могут пытаться угадать, чего от них ждут в Вашингтоне. В администрации Байдена Украине уделяют больше внимания, чем было при Трампе. Киев таким образом может чувствовать опору, чтобы идти на решительные шаги. Но о прямом влиянии на принятие решений со стороны Вашингтона не идет.

Служба безопасности Украины объявила о подозрении Анатолию Шарию в противоправной деятельности, причинившее вред национальной безопасности Украины в информационной сфере. Подозрение объявили по статьям о государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства и тому подобное. За это предусмотрено наказание 12-15 лет лишения свободы. Следствие располагает доказательствами того, что в интервью и выступлениях Шарий вел подрывную деятельность против Украины. Действовал по заказу иностранных структур. Летом 2019-го блогер объявил о создании политической силы - "Партии Шария". Она приняла участие в парламентских выборах, но проходного барьера не преодолела. Регистрацию самого Шария во главе списка партии ЦИК отменила, поскольку он не проживает в Украине с 2012 года.