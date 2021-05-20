Самый загадочный день: какие традиций 21 мая соблюдали наши предки

Сегодня можно просить Иоанна Богослова о помощи на экзамене. Фото: pmg.ua/life

21 мая православная церковь отмечает день памяти Иоанна Богослова. Этот праздник считается одним из самых загадочных в православном календаре.

Сегодня пекли пироги, которые не ели, а выносили за село и раздавали прохожим. Перед этим молились, чтобы встретить хорошего человека, с которым можно было бы разделить трудовой хлеб. Считалось дурным знаком 21 мая не встретить прохожего, и в этом случае, чтобы не навлечь беду, скармливали пирог птицам.

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Еще одной заботой в этот день во многих местностях была посадка огурцов. Считали, что посеяны на Ивана долгого, они обязательно вырастут длинными.

21 мая наблюдали за радугой. Увидеть радугу утром - к дождю, вечером - к погожому деню. Увидеть три радуги - к ветру.

Православные христиане верят, что молитва Иоанна Богослова может спасти от отравления, ведь когда его хотел отравить римский император, на апостола яд не подействовал и он остался цел и невредим.

К святого апостола Иоанна Богослова, которого называют "апостолом любви", обращаются с молитвами о супружеском счастье. Считается, что молитва, обращенная к Иоанна Богослова, исцеляет от болезней. Евангелист Иоанн также является покровителем школьников и студентов, которые просят его о помощи перед экзаменами.

Народные приметы

Погожий день - летом будет немного грибов

Дождливый день - примета того, что вырастут грибы

Обильно цветет черемуха - лето будет мокрое

Месяц 21 мая покрытый дымкой - скоро погода ухудшится

Как только листья дуба распускались - можно сеять теплолюбивые культуры, поскольку земля уже хорошо прогревается.

Сегодня праздник у Елены, Ивана и Петра. 21 мая они празднуют День Ангела.