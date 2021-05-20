Самый загадочный день: какие традиций 21 мая соблюдали наши предки

21 мая православная церковь отмечает день памяти Иоанна Богослова. Этот праздник считается одним из самых загадочных в православном календаре.
Сегодня пекли пироги, которые не ели, а выносили за село и раздавали прохожим. Перед этим молились, чтобы встретить хорошего человека, с которым можно было бы разделить трудовой хлеб. Считалось дурным знаком 21 мая не встретить прохожего, и в этом случае, чтобы не навлечь беду, скармливали пирог птицам.
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Еще одной заботой в этот день во многих местностях была посадка огурцов. Считали, что посеяны на Ивана долгого, они обязательно вырастут длинными.
21 мая наблюдали за радугой. Увидеть радугу утром - к дождю, вечером - к погожому деню. Увидеть три радуги - к ветру.
Православные христиане верят, что молитва Иоанна Богослова может спасти от отравления, ведь когда его хотел отравить римский император, на апостола яд не подействовал и он остался цел и невредим.
К святого апостола Иоанна Богослова, которого называют "апостолом любви", обращаются с молитвами о супружеском счастье. Считается, что молитва, обращенная к Иоанна Богослова, исцеляет от болезней. Евангелист Иоанн также является покровителем школьников и студентов, которые просят его о помощи перед экзаменами.
Народные приметы
Погожий день - летом будет немного грибов
Дождливый день - примета того, что вырастут грибы
Обильно цветет черемуха - лето будет мокрое
Месяц 21 мая покрытый дымкой - скоро погода ухудшится
Как только листья дуба распускались - можно сеять теплолюбивые культуры, поскольку земля уже хорошо прогревается.
Сегодня праздник у Елены, Ивана и Петра. 21 мая они празднуют День Ангела.
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