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понедельник, 24 августа 2020 22:30

Самый высокий в мире небоскреб засветился цветами украинского флага

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Самый высокий в мире небоскреб засветился цветами украинского флага
Башню "Бурдж-Халифа" подсветили сине-желтыми цветами. Фото: Соцсети

В Дубае самое высокое в мире сооружение - башню "Бурдж-Халифа" - подсветили сине-желтыми цветами по случаю 29 годовщины Независимости Украины.

Видео с подсвеченным зданием вместе с поздравлениями выложили на официальной странице в Twitter.

"Сегодня вечером мы подсвечиваем "Бурдж-Халифа цветами украинского флага, когда украинский народ празднует День Независимости, желая ему еще большего процветания и мира", - говорится в сообщении.

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Напомним, после масшатбного взрыва в Бейруте башню "Бурдж-Халифа" подсветили цветами флага Ливана.

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