Самый большой кран Европы и вакцинация в соборе - какой была прошедшая неделя, в фото

Gazeta.ua предлагает вспомнить главные события недели 8-14 февраля 2021-го и просмотреть интересные фото.

Автор: Валентин Огиренко/REUTERS

Снегоочистители убирают снег с дороги в Киеве, 10 февраля 2021-му. Из-за непогоды столичные власти приняли решение закрыть школы и садики 11 и 12 февраля

Автор: Синиця Олександр/УНИАН

Музуканту и ветерану АТО Андрею Антоненко Киевский апелляционный суд 10 февраля 2021-го продлил срок содержание под стражей до 2 апреля. Его обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Тот погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года после взрыва автомобиля.

Автор: Александр Прилепа/УНИАН

Плавучий кран LK-800 "Захарий" начал работать на строительстве моста в Запорожье, 11 февраля 2021-му. Самый мощный плавучий кран Европы загрузил временные опоры. На них будут устанавливать пролеты. Одна такая конструкция весит 700 тонн.

Автор: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами стран Большой семерки посетил Донбасс 11 февраля 2021 года. Встретились с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил. В тот день на Донбассе от обстрелов боевиков погибли 2 бойца Вооруженных сил Украины.

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Автор: Стефани Лекок / REUTERS

Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля (слева) приветствует президент Европейского Совета Шарль Мишель в Брюсселе, 9 февраля 2021 года. В тот день состоялось заседание Совета ассоциации Украина-ЕС.

Автор: Явар Назир/Getty Images

Люди сидят в кафе "Иглу", которое построено в городе Гульмарг в Индии из снега и льда, 8 февраля 2021-го. В этом населенном пункте расположен один из самых популярных горнолыжных курортов Азии. Принимал большое количество туристов. Но в этом году посетителей гораздо меньше. Ранее около 85% туристов были из зарубежных стран. Из-за пандемии коронавируса, их нет





Автор: Сумит Даял/Getty Images

Рабочие складывают заготовки для карандашей из тополя для высыхания в Лассипори в Индии, 10 февраля 2021-го. Правительство утвердило программу выделения 284 млрд рупий - $ 3,8 млрд, для штата Кашмир. Этим началм "Новую эру" развития.





Автор: Витторио Зунино Челотто/Getty Images

В Милане в Италии 9 февраля разрешили посещать картинную галерею "Брера".

Автор: Ден Китвуд/Getty Images

В Солсбери в Англии 11 февраля пациенты отдыхают после получения вакцины от Covid-19 в соборе. Более 13 млн. человек в Великобритании сделали первую вакцинацию Covid-19, включая 90% людей старше 70 лет.

О Дне влюбленных все давно слышали и знают. Традиционно, это праздник для тех, кто имеет пару. Предлагаем посмотреть на этот инфоповод под несколько другим, но не менее интересным углом. Как шутили в соцсетях в День святого Валентина