Самый богатый бизнесмен Китая - украинским студентам: "Счастье - не в деньгах"

Джек Ма занимает 20 место в рейтинге самых богатых людей планеты. Фото: Радио Свобода

Основатель AliExpress и богатый бизнесмен Китая Джек Ма встретился со студентами Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и рассказал в чем видит счастье.

"Что для меня счастье? Счастье - это не деньги, счастье - это не сила. Счастье - это когда счастливы ваши люди", - заявил Джек Ма, передает Радио Свобода.

По его мнению, большинство вещей, которые учит человечество, предназначенны для индустриального периода.

"Но мир движется от индустриальной эпохи в цифровую, в период интернета, данных. Машины будут умнее, чем люди. Машины будут делать многие вещи лучше, чем люди. Чему же мы должны учить наших детей?" - интересуется предприниматель.

Он считает, что сегодня многие страны слишком много фокусируются на университетах.

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"Я надеюсь, образование в университетах реформируется. Сегодня университеты, которые я посещал, фокусируются на том, чтобы вложить много знаний в студентов. Но я бы хотел, чтобы людей учили быть людьми, быть креативными, конструктивными, инновационными", - сказал Джек Ма.

8 ноября председатель совета директоров компании Alibaba, в которую входят, в частности, AliExpress и TaoBao, посетит Киевский международный экономический форум. По версии журнала Forbes, Джек Ма занимает 20 место в рейтинге самых богатых людей планеты. Его состояние оценивается в 39,8 миллиарда долларов.