Самые распространенные причины аварий в Киеве назвали в полиции

За 4 месяца этого года в Киеве произошло почти 13 тыс. аварий Фото: Радіо Свобода

Чаще всего столкновения происходят из-за нарушения правил маневрирования.

За 4 месяца этого года в Киеве произошло почти 13 тыс. аварий, рассказывает Патрульная полиция Киева в Facebook.

46% ДТП произошло из-за нарушения правил маневрирования. Больше столкновений случается, когда водители пытаются перестроиться, возвращают, идут на разворот, съезжают с дороги или сдают назад.

Еще 25% вызваны несоблюдением водителями безопасной дистанции.

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При этом всего 13% аварий произошли из-за превышения скорости, а 4% из-за нарушения правил проезда перекрестков.

С начала года в Украине произошло более 47 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 822 человека. Такую статистику приводит заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.