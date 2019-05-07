Сколько украинцев погибли в ДТП с начала года

45% погибших в ДТП - пешеходы. Фото: mohamed_hassan / Pixabay

С начала года в Украине произошло более 47 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 822 человека.

Такую статистику приводит заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"За четыре месяца 2019 года произошло 47 445 ДТП, из них 6307 - с пострадавшими, в которых 822 человека погибли и 7804 травмированы", - рассказал Билошицкий.

По его данным, превышение скорости стало причиной 35% ДТП, нарушение правил маневрирования - 20%, движение на перекрестках - 8%, пересечение пешеходных переходов - 8%, несоблюдение безопасной дистанции - 6%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каждый третий украинец верит в приметы - статистика

Билошицкий добавил, что среди аварий с пострадавшими 42% - с участием пешеходов, среди ДТП с погибшими - 45% с пешеходами.

Население Украины в течении января-февраля 2019 года сократилось на 51,6 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные экспресс-выпуска Государственной службы статистики.